iOS 16 güncellemesi alacak modeller - Haberler

Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme! iOS 16 güncellemesi alacak modeller Apple, WWDC22 etkinliğinde özellikleri ile dikkat çeken iOS 16 sürümünü tanıttı. İşte iOS 16 güncellemesi alacak modeller... Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura sürümlerini tanıttı. Sizler için iOS 16 güncellemesi alacak modelleri derledik. iPhone 7 kullanıcıları iOS 16 güncellemesi alamayacak Kişiselleştirilebilir kilit ekranı, iOS 16 sürümünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar, kilit ekranı için seçtikleri fotoğraflara direkt efekt uygulayabilecek. Kilit ekranında yer alan saatin fontu da değiştirilebilir hale geldi. iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler! Kilit ekranı, yeni araçlar (wigdet) sayesinde daha işlevsel hale geldi. Kullanıcılar kilit ekranını destekleyen uygulamalardaki güncellemeleri cihazın kilidini açmadan öğrenebilecek. Apple, maç sonuçları gibi anlık değişkenlik gösteren araçların kilit ekranında takip edilebileceğini duyurdu. Apple, iMessage uygulamasını adeta sosyal medya platformuna çevirdi. Kullanıcılar, SharePlay desteği sayesinde FaceTime dışında da ekranınını çevresiyle paylaşabilecek. iMessage uygulamasına geri al ve düzenle özelliklerinin de geldiğini hatırlatmakta fayda var. Yapay zeka destekli görüntü düzenleme özelliği, kullanıcılara fotoğraftan istedikleri objeyi kopyalama imkanı sunuyor. iOS 16 ile birlikte karşımıza çıkan özellik, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. iOS 16 güncellemesi alacak modeller iPhone SE (2022) iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone SE (2. nesil) iPod Touch (7. nesil) Siz iOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz. Shiftdelete / Güncel iPhone 13 Apple Güncel Haberler

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