iOS 16 güncellemesi alacak modeller - Haberler

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iOS 16 güncellemesi alacak modeller

Shiftdelete - Güncel
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iOS 16 güncellemesi alacak modeller

Apple, WWDC22 etkinliğinde özellikleri ile dikkat çeken iOS 16 sürümünü tanıttı. İşte iOS 16 güncellemesi alacak modeller...

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura sürümlerini tanıttı. Sizler için iOS 16 güncellemesi alacak modelleri derledik.

iPhone 7 kullanıcıları iOS 16 güncellemesi alamayacak

Kişiselleştirilebilir kilit ekranı, iOS 16 sürümünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar, kilit ekranı için seçtikleri fotoğraflara direkt efekt uygulayabilecek. Kilit ekranında yer alan saatin fontu da değiştirilebilir hale geldi.

iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!

Kilit ekranı, yeni araçlar (wigdet) sayesinde daha işlevsel hale geldi. Kullanıcılar kilit ekranını destekleyen uygulamalardaki güncellemeleri cihazın kilidini açmadan öğrenebilecek. Apple, maç sonuçları gibi anlık değişkenlik gösteren araçların kilit ekranında takip edilebileceğini duyurdu.

Apple, iMessage uygulamasını adeta sosyal medya platformuna çevirdi. Kullanıcılar, SharePlay desteği sayesinde FaceTime dışında da ekranınını çevresiyle paylaşabilecek. iMessage uygulamasına geri al ve düzenle özelliklerinin de geldiğini hatırlatmakta fayda var.

Yapay zeka destekli görüntü düzenleme özelliği, kullanıcılara fotoğraftan istedikleri objeyi kopyalama imkanı sunuyor. iOS 16 ile birlikte karşımıza çıkan özellik, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı.

iOS 16 güncellemesi alacak modeller

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

Siz iOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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