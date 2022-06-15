iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek
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Apple, iPhone kullanıcılarına ihtiyaç duymadıkları uygulamaları silme izni veriyor. iOS 16 ile bu imkan genişleyecek.
İster iOS ister Android olsun, yeni bir akıllı telefon satın alındığında bir sürü uygulama önceden yüklü geliyor. Bu noktada bazı üreticiler kullanıcıyı özgür bırakarak gereksiz uygulamaları silme imkanı tanırken, bazı telefonlar ise buna müsaade etmiyor.
Apple, iOS 10 işletim sistemiyle birlikte iPhone'larda yerleşik uygulamaların kaldırılmasına izin vermişti. İlk etapta sınırlı sayıda uygulama silinebiliyorken, şirket zamanla bu sayıyı artırdı ve şu anda FaceTime'dan Kişiler'e, Harita'ya kadar toplamda 27 tane program kaldırılabiliyor. Yeni iOS 16 sürümüyle bu sayı 30'a çıktı.
iOS 16 ile Bul ve Saat uygulamaları silinebilecek
WWDC22 etkinliğinde tanıtılan iOS 16 işletim sistemiyle beraber Apple'ın Bul, Saat ve Sağlık uygulamaları iPhone'dan kaldırılabilecek. Halihazırda bu üç uygulamadan biri sadece ana ekrandan silinebiliyor ancak uygulama arşivinde kalmaya devam ediyor. Eğer ihtiyacınız yoksa artık telefondan tamamen kaldırabileceksiniz.
Tabii bu uygulamaların silinmesi, telefonun özelliklerini etkilemeyecek. Örneğin Bul'u kaldırsanız dahi "iPhone'u Bul" işlevi çalışmaya devam edecek. Ancak Apple Kimliğinizle ilişkilendirmiş olduğunuz AirTag ve diğer cihazların konumunu bulamayacaksınız. Bunun için Bul'u App Store üzerinden tekrar yüklemeniz gerekecek.
iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?
Aynı şekilde Saat'i kaldırdığınızda iPhone'un saat işlevi hala çalışacak. Ancak alarm ve kronometre gibi özellikleri sıkça kullanıyorsanız bu uygulamaya ihtiyacınız var. Aynı şekilde, sağlık verilerinizi takip etmek ve varsa Apple Watch ile eşzamanlı kullanabilmek için de Sağlık uygulamasını kaldırmamanız gerekiyor.
Yine de bu uygulamaların hiçbirine ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, iOS 16'yı yükledikten sonra telefonunuzdan silebilirsiniz. Bu arada iOS 16 alacak telefonlar şu şekilde:
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)