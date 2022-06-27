iOS 16 duvar kağıtları: İşte indirme linki

Apple, WWDC 2022 etkinliğinde duyurusunu gerçekleştirdiği iOS 16'yı beta sürümleri aracılığıyla test etmeye devam ediyor. iPhone 14 serisi tanıtıldıktan sonra yani Eylül – Ekim ayında tüm kullanıcılarla buluşturulacak olan işletim sistemin yeniliklerinden birisi: iOS 16 duvar kağıtları yayınlandı.

iOS 16'nın en dikkat çekici yeniliği özelleştirilebilir kilit ekranı olurken, gizli ve silinmiş fotoğrafların şifre ile korunmasından, tamamen yeniden tasarlanan CarPlay, özelleştirilebilir uzamsal ses, paylaşılan fotoğraf albümleri ve yeni bildirim düzenine kadar onlarca farklı yenilik kullanıcılara sunuluyor.

iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

iOS 16 duvar kağıtları

GizmoChina tarafından paylaşılan duvar kağıtlarına erişmek için tek yapmanız gereken buraya veya görselin altındaki linke tıklamak. Astronomi temalı duvar kağıdı oldukça dikkat çekerken, hava durumu ve minimalizm odaklı duvar kağıtları da bulunuyor.

iOS 16 duvar kağıtlarını indirmek için tıklayın

iPhone'ların yeni işletim sistemi hakkında tüm detayları öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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