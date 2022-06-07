iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi? - Haberler

Kısa süre önce tanıtılan iPhone 13 serisi hem grafik hem de işlem gücüyle zirveye oynuyor. Bu anlamda Apple'ın yeni A15 Bionic işlemcisi, iOS 16 Beta 1 ile nasıl bir performans sunuyor? Sizler için iOS 16 Beta performans testi ile performansını ölçtük. iOS 15.5 ile arada nasıl bir fark var?

iOS 16 Beta 1 Geekbench 5 performans testi

Apple, ilk iPhone modelinden bu yana en iyi işlemcileri kullanıcılarına sunma çabasında. Firma, A15 Bionic işlemcisi Geekbench puanı ile bu çabasını yeniden kanıtlamıştı.

İlk olarak son çıkan iOS 15.5 sürümünün detaylarına bakalım. Bu sürümde iPhone 13, işlemci testinde 1678 tekli çekirdek, 4301 çoklu çekirdek puanı aldı. Genel testte ise 13.285 metal test puanı aldı. Bu skorlar testlerin en tepelerinde yer alıyor.

Dün itibariyle geliştirici beta indirmesi açılan iOS 16 Beta sürümünü de yine iPhone 13'e kurduk. Yeni işletim sistemi Geekbench 5 uygulamasının işlemci testinde 1558 tekli çekirdek, 4148 çoklu çekirdek puanı aldı. Genel testte ise 10.586 metal puanı aldı.

iOS 16 özellikleri

iOS 16 henüz yeni çıkmasına ve ilk sürümünde olmasına rağmen, iOS 15.5'e göre sadece yüzde 25 oranında daha düşük skorlara sahip. iOS 15.6 sürümünün de henüz yayınlanmadığını düşünürsek, bu fark yüzde 30-35'lere kadar çıkabilir. Bu sonuçlara bakarak, iOS 16'nın iOS 15'den de daha stabil bir sürüm olması muhtemel görünüyor.

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