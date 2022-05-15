iOS 16 alamayacak iPhone modelleri! - Haberler

iOS 16 alamayacak iPhone modelleri!
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Apple'ın çok yakında kullanıma sunmaya hazırlandığı iOS 16 güncellemesi hangi iPhone modellerine gelmeyecek?
Apple, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2022'de iOS 16'yı tanıtacak. Önceki sürümlere kıyasla çok sayıda yenilikle gelmesi beklenen güncelleme, diğer taraftan bazı modellerin de sonunu getirecek. Son ortaya çıkan bilgilere göre geçen yıl kullanıma sunulan iOS 15'i alan üç iPhone modeli, iOS 16 güncellemesi alamayacak.
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iOS 16 alamayacak iPhone modelleri
Apple, ürünlerine en az 5 yıl güncelleme desteği veriyor. Bu sayede eski akıllı telefonların güncel kalmasını sağlayarak bir elektronik çöplüğü oluşmasını engelliyor. Tabii bu durum daha fazla mümkün olmadığı için bir süre sonra miladı dolmuş cihazlar için verilen destek sonlandırılıyor.
Yakında tanıtılması beklenen iOS 16 için de aynı durum geçerli. Zira bazı modeller, donanım açısından yeni sürümleri çalıştırma yeterliliği olmadığı gerekçesiyle güncelleme desteklerini kaybedecek. iDropNews'ın haberine göre bunlar; iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) olacak.
iPhone 6s serisinin 2015, 1. nesil SE'nin ise 2016 yılında piyasaya sürüldüğünü ele alırsak, yaklaşık 7 yıl boyunca aralıksız yazılım desteği aldıklarını söyleyebiliriz. Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak iddia edildiği gibi söz konusu cihazların güncelleme desteğini kaybetmesi muhtemel.
Bunun yanı sıra iOS 16 alacak telefonların da şu şekilde olması bekleniyor;
iPhone SE (2022)
İphone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2020)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone X
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPod touch (7. nesil)
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.