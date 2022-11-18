Ioc ve Dsö, Fiziksel Aktiviteye Yönelik Ortak Program Açıkladı

CENEVRE, 18 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe günü fiziksel aktiviteyi artırmayı amaçlayan ortak bir programın duyurusunu yaptı.

CENEVRE, 18 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe günü fiziksel aktiviteyi artırmayı amaçlayan ortak bir programın duyurusunu yaptı.

DSÖ'nün yeni yayımlanan bir raporuna göre üç yıllık program, yeterli fiziksel aktivitede bulunmayan ergen ve yetişkinleri hedef alıyor.

IOC'nin basın açıklamasında duyurduğu üzere programın, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere daha fazla kişinin daha fazla aktivitede bulunmasının desteklenmesi, düzenli fiziksel aktivitenin birçok faydası konusundaki bilginin artırılması ve toplum sporlarının güçlendirilmesi ile bu konuya yatırım yapılması şeklinde üç amacı bulunuyor.

Basın açıklamasında, "(Program,) 2030 yılına kadar fiziksel hareketsizlikte yüzde 15'lik azalma şeklindeki küresel hedefin sağlanmasına katkıda bulunulması ve sağlıklı ve aktif yaşam sürmenin teşvik edilmesi konularında sporun rolünü güçlendirmektedir" ifadeleri kullanıldı.