Ioc: Beijing 2022 Kış Olimpiyatları 2 Milyardan Fazla Kişi Tarafından İzlendi

Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın Ulusal Stadyum'daki kapanış töreni, 20 Şubat 2022. (Fotoğraf: Xu Zijian/Xinhua)Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne göre, dünya çapında 2 milyardan fazla insan, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nı lineer TV ve dijital platformlarda izledi.

Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın Ulusal Stadyum'daki kapanış töreni, 20 Şubat 2022. (Fotoğraf: Xu Zijian/Xinhua)

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne göre, dünya çapında 2 milyardan fazla insan, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nı lineer TV ve dijital platformlarda izledi.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın küresel yayınının 2 milyardan fazla izleyiciye ulaştığı duyuruldu.

IOC adına yürütülen bağımsız araştırmaya göre, Beijing 2022, oyunları lineer TV ve dijital platformlar aracılığıyla izleyen 2,01 milyar izleyiciyle - PyeongChang 2018'den yüzde 5 artışla - tarihin dijital olarak en fazla takip edilen Olimpik Kış Oyunları oldu.

İzleyiciler, Olimpiyat medya hakları ortaklarının kanalları aracılığıyla oyunlardan toplam 713 milyar dakikalık bir izleme gerçekleştirdi. Olimpiyat sosyal medyası da 3,2 milyar etkileşime ulaştı ve çeşitli platformlarda 11 milyondan fazla yeni takipçi çekti.

Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde havai fişekler gece gökyüzünü aydınlatıyor. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

Ankete katılan izleyicilerin neredeyse yarısı, gelecekte daha fazla Olimpiyat Oyunları yayını izlemek istediklerini söyledi. 13 ila 19 yaşları arasındaki katılımcıların ise yüzde 57'si, önümüzdeki yıllarda daha fazla Olimpiyat Oyunları yayını izlemek istediklerini belirtti.

IOC Başkanı Thomas Bach, "Beijing 2022, tarihin dijital olarak en fazla katılımı olan Kış Olimpiyat Oyunları oldu. Dünya çapındaki Medya Hakları Ortaklarımızla yakın işbirliği içinde, her zamankinden daha fazla izleyici çekti. Dijital platformlar aracılığıyla yapılan yayınlarda da rekor kırıldı" dedi.

Bach, "İki milyarı aşkın küresel izleyici kitlesi ile Kış Olimpiyat Oyunları, dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor" diye ekledi.