İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Deniz Alayı mevkisinde inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Caddeden geçen sürücüler, intihar girişimini izlemeye çalıştıkları sırada 5 otomobilin karıştığı, zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İntihar girişiminde bulunan O.E. de polisin ikna çalışması sonucu binadan indirildi. Ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı. AA / Burak Milli - Güncel Güncel Haberler

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