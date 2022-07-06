İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti. Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti. Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Toroslar Mersin Güncel Haberler

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