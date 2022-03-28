INTERSTENO'nun "2022 Dünya İnternet Klavye Yarışı"na başvurular sürüyor

Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenecek olan Dünya İnternet Klavye Yarışı'nda bu yıl 24 madalya verilecek.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen 2022 Dünya İnternet Klavye Yarışı'nın 10 Ocak'ta başlayan başvuruları 31 Mart'ta sona erecek.

Yarışın kayıtları Federasyonun Türkiye temsilciliğinin sitesinden alınırken, ana dil ve çok dilli (16 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılacak toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya toplam 24 madalya verilecek.

Dünya genelinde 30 ülkenin katılacağı tahmin edilen yarışlar 11 Nisan'da sona erecek.

Bu yarışlarda dereceye girenler, Türkiye'yi temsilen Hollanda'nın Maastricht kentinde 20-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na katılacak.

???????Anaokulunda ve ilkokulda okuyan çocukların on parmakla bilgisayar klavyesini öğrenmeleri amacıyla "Oyunlu F Klavye" programı hazırlayan Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilciliği, bilgisayarı bilimsel olarak on parmakla kullanan herkesi, Dünya İnternet ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonalarına katılmaya davet etti.