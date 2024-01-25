Üye Girişi
Haberler

Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı Uşak'ta Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Uşak'ta gerçekleştirilen Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı bilgilendirme ve proje eğitim toplantısında, projenin Avrupa Birliği'nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarından biri olduğu vurgulandı.

"Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı" bilgilendirme ve proje eğitim toplantısı Uşak'ta yapıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı öncülüğünde Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda gerçekleştirilen programın açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, projenin 281 milyon avro ile Avrupa Birliği'nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarından biri olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Bu tür projelerin kent için bir fırsat olduğunu aktaran Ergün, şöyle dedi:

"Bunu değerlendirebilmek için kurumlarımızın kendi içlerinde bir proje ekibi kurması, hali hazırda olanların kapasitelerini artırması, çağrıları takip etmesi ve maksimum seviyede fayda sağlayabilmek adına diğer kurumlarla işbirliği yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, çağrıya başvuru yapabilecek niteliklere sahip olan kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarımızı, üniversitemizi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve mahalli idare birliklerimizi projeler üretmeye davet ediyorum."

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, programın Türkiye dahil olmak üzere çok geniş bir coğrafyada hayata geçirildiğini belirtti.

Projeden Türkiye'de 21 ilin faydalanacağını dile getiren Özcan, şöyle dedi:

"İlk defa girdiğimiz için biz de ülke olarak çok heyecanlıyız. İyi bir başlangıç, iyi bir başarı elde etmek istiyoruz. Çünkü bugüne kadar Türkiye'nin içinde olduğu sınır ötesi işbirliği programlarında aynı performansı gösterdik. Daha önceki programlarda elde ettiğimiz kazanımımızı Akdeniz Havzası'na taşımak istiyoruz. Bu çerçevede illerimiz de Avrupa Birliği fonları anlamında, proje geliştirme anlamında, farklı ülkelerle diyalog ve işbirliği anlamında kapasitesi olan illerimiz. O yüzden ülke olarak en verimli, en başarı olarak bu programın içinden çıkacağımızı düşünüyorum."

Özcan, proje içerisinde yer alan 21 ili ziyaret ettiklerini, bu programa hazırlanmaları adına da eğitimlerin ve bilgilendirme toplantılarının yapıldığını sözlerine ekledi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'ndan maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğini söyledi.

Kandemir, iki projeyle programa başvuru yapmayı planladıklarını kaydetti.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da ajans bünyesinde yürütülen ve yurt dışı kaynaklı hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Türkiye Akdeniz Uşak Avrupa Birliği Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title