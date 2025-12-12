Kırmızı bültenle aranan kişi Ordu'da tutuklandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organize suç örgütü yöneticilerinden ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan T.E, Gürcistan'da yakalanarak ülkeye iade edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ilçesine getirilen T.E, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.