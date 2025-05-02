Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Aydın Papatya Havalimanında Yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Aydın Papatya, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında yakalandı. Hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Papatya, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranmaktaydı.
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Aydın Papatya, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki pasaport kontrolü sırasında yakalandı.
Tarsus ilçesi Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çok sayıda sabıkası bulunan Aydın Papatya, KKTC'den döndüğü sırada polisin dikkati ile pasaport kontrolü sırasında yakalandı. 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen Aydın Papatya, havalimanı polisi gözetiminde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel