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Interpol Tarafından Aranan Uyuşturucu Baronu Başakşehir'de Yakalandı

Interpol Tarafından Aranan Uyuşturucu Baronu Başakşehir'de Yakalandı
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Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Larsen'in polise tespit edilmesinde kol saati ve dövmeleri etkili oldu.

Danimarka tarafından hakkında İnterpol Kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Başakşehir'de yakalanan Mike Gerner Larsen ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin Larsen'i kol saati ve dövmelerinden tespit ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da olduğuna dair ihbar aldı. Ekipler, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Şişli ve Beyoğlu'nda farklı adreslerde kaldığına dair tespitler yapıldı. Ekipler farklı zamanlarda söz konusu adreslere operasyon düzenlendi ancak şüpheliyi bulamadı.

LARDAKİ DETAYLAR İNCELENDİ

Polis ekipleri, baskın yaptıkları adreslerin birinde Larsen'e ait fotoğraflar buldu. Fotoğraflardaki detayları tek tek inceleyen polis, Larsen'in 34 KLL 504 plakalı bir araçla çekilmiş pozlarını gördü. Bu sefer ekipler, aracın peşine düştü ve aracın Başakşehir ilçesi Kayaşehir'deki bir AVM'ye girdiğini saptadı. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını Başakşehir ilçesine yoğunlaştırdı. Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir restorandın önünde park edilen aracını fark etti. Bunun üzerine ekipler restorana girdi ve burada önceki operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak taktığı saat ve dövmelerinden Mike Gerner Larsen'i tespit etti. Bir süre Larsen'i takip eden narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirledi. Çalışmaların devamında şüphelinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

FARKLI İSİMLERLE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Larsen yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, fişek basılı halde bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet mermi, Larsen'in fotoğraflarıyla düzenlenmiş farklı isimlerde İspanya ülkesine ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve Ukrayna'ya ait sürücü belgesi ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde tabancayı 2 bin dolar karşılığında Türkiye'de satın aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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