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İnterpol tarafından aranan şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

14 Aralık 2023 13:37 Güncelleme: 13:39 Abone Ol

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda A.H. isimli şüpheli yakalandı. İnceleme sonucunda şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.