INTERPOL Tarafından Aranan Suç Örgütü Yöneticisi İstanbul'da Yakalandı

INTERPOL tarafından aranan Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Temmuz'da Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Rusya'da işlediği suçlar sebebiyle arama kararı bulunan Chıkhladze tutuklandı. Türkiye'den, Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel