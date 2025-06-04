Interpol Tarafından Aranan Şahıs Fethiye'de Yakalandı

Interpol Tarafından Aranan Şahıs Fethiye'de Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan bir kişi yakalandı. Şahısın üzerinde sahte kimlik ve ehliyet bulundu.

Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Almanya'nın talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından hakkında uluslararası düzeyde uyuşturucu suçundan arama ve yakalama kararı bulunan bir şahıs, Fethiye ilçesinde yakalanmıştır. Şüphelinin üzerine yapılan aramada başkasının adına düzenlenmiş sahte Almanya kimliği ve ehliyet ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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