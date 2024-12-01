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Interpol tarafından aranan insan ticareti şüphelisi Marmaris'te yakalandı

Interpol tarafından aranan insan ticareti şüphelisi Marmaris'te yakalandı
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Interpol'ün 'fuhuş amaçlı insan ticareti' suçundan kırmızı bültenle aradığı Özbekistan uyruklu kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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