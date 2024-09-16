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Interpol tarafından aranan dolandırıcı Muğla'da yakalandı

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Muğla'da yapılan operasyonda, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında kırmızı bültenle aranan B.Y. gözaltına alındı. B.Y, Fransa'ya iade süreci için adliyeye sevk edilecek.

Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Dolandırıcılık Uluslararası Dolandırıcı Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Fransa Hukuk

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