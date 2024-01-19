Interpol Tarafından Aranan DEAŞ Üyesi Eskişehir'de Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DEAŞ'ın silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunduğu iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A yakalandığı operasyonda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.