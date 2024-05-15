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Interpol, kaçan mahkum için kırmızı bülten çıkardı

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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Fransa'da gerçekleşen cezaevi aracı saldırısı sonucunda kaçan mahkum için kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Fransa'nın Eure vilayetinde 2 görevlinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cezaevi aracı saldırısı esnasında araçtan kaçan mahkum için kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.

Interpol'ün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fransa'da bir cezaevi aracının hareket halindeyken silahlı saldırıya uğradığı esnada araçtan firar eden mahkum Mohamed Amra için Fransız makamlarının talebi üzerine kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan, Yargıtay üyeleri, "cezaevi görevlileriyle dayanışma" amacıyla Paris Temyiz Mahkemesi ve avukatlarla birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yargıtay'ın X hesabından yapılan paylaşımda, saygı duruşu anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

Fransa'nın Rouen şehrinden Evreux yönüne giden ve bir mahkumu taşıyan cezaevi aracı, 14 Mayıs'ta Eure vilayetinde silahlı saldırıya uğramıştı.

İki cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, üçünün ise ağır yaralandığı olayda araçtaki mahkum firar etmişti.

Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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