INTERPOL Başkanı Afrika'da Suçla Mücadele İçin İşbirliği Vurguladı
Cape Town'da düzenlenen 27. INTERPOL Afrika Bölgesel Konferansı'nda konuşan INTERPOL Başkanı Ahmed Nasır El-Reisi, Afrika'da organize suç ve siber tehditlerle mücadele için işbirliği ve inovasyonun önemini vurguladı.
CAPE TOWN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen 27. INTERPOL Afrika Bölgesel Konferansı'nda konuşma yapan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Ahmed Nasır El-Reisi, 27 Ağustos 2025.
El-Reisi, Afrika'da organize suç ve siber tehditlerin yarattığı yüksek risklerle mücadele konusunda işbirliği ve inovasyonun güçlendirilmesine INTERPOL'ün tam destek vereceğini söyledi. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel