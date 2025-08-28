INTERPOL Başkanı Afrika'da Suçla Mücadele İçin İşbirliği Vurguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cape Town'da düzenlenen 27. INTERPOL Afrika Bölgesel Konferansı'nda konuşan INTERPOL Başkanı Ahmed Nasır El-Reisi, Afrika'da organize suç ve siber tehditlerle mücadele için işbirliği ve inovasyonun önemini vurguladı.

CAPE TOWN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen 27. INTERPOL Afrika Bölgesel Konferansı'nda konuşma yapan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Ahmed Nasır El-Reisi, 27 Ağustos 2025.

El-Reisi, Afrika'da organize suç ve siber tehditlerin yarattığı yüksek risklerle mücadele konusunda işbirliği ve inovasyonun güçlendirilmesine INTERPOL'ün tam destek vereceğini söyledi. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Ülkeyi mezarlığa çeviren salgın! Ölü sayısı 75'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.