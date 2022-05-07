'İnternetten yasaklı ırkların satışı engellenmeli'

BURSA (DHA) - BURSA'da, kurduğu barınakta 700'ü aşkın köpeğe bakan ve 'Her Eve Bir Pati Derneği'ni (HEDAP) kuran Emre Demir, sokak hayvanlarının sayısının her geçen gün hızla artığını belirterek, tüm hayvanların acilen kısırlaştırılması ve internetten yasaklı ırkların satışın engellenmesi gerektiğini söyledi. Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Sinan Sağlam ise sosyal medyaya yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Kentte yardıma muhtaç ve terk edilmiş köpeklere bakmak için HEDAP'ı kuran Emre Demir, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 15 dönüm alanda faaliyete geçirdiği barınakta 700'ü aşkın köpeğe bakmaya başladı. Aynı zamanda HAYTAP Bursa temsilcisi olan Demir, sokak hayvanlarının sayısının her geçen gün hızla artığını belirterek, tüm hayvanların acilen kısırlaştırılması ve internetten satışının yasaklanması gerektiğini söyledi. Demir, "Yaşadığımız en büyük problem popülasyonun artış göstermesi ve bunun suçlusu olarak da son halka olan sokak hayvanlarının gösterilmesi. İnsanlarda ciddi anlamda duyarlılık söz konusu. Herkes kapısının önüne mama ve su koyarak sokak hayvanlarının yaşamasına katkı sağlıyor. Hayvanlar yiyip içtikçe popülasyonu daha fazla artıyor. Bu noktada da işin içerisine kısırlaştırma giriyor. Aynı zamanda hala internet üzerinden yasak olmasına rağmen yasaklı ırkların satışı devam ediyor. Mevcutta çok güzel bir yasa var. Ancak bu yasayı denetleyemediğimiz için bu açıklar ortaya çıkıyor. Sürekli akan bir musluğun önüne bir kova koyup, onu boşaltıyoruz. Musluğu baştan kapatmıyoruz. Hala telefonla aradığınızda başka bir şehirden otobüsle kapınıza kadar satışı yasak olan pitbull ya da farklı bir ırk gelebiliyor. Tabi ki böyle olması yaşanan problemlerin artmasındaki nedenlerden bir tanesi" dedi.