İnternetten satın aldığı motosikleti göndermeyen şahıs cezalandırıldı

Samsun'da ikinci el satış sitesinden satın aldığı motosikleti göndermeyen bir şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Alıcı, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu ve dava açıldı.

Samsun'da internetteki ikinci el satış sitesinden sattığı motosikleti göndermeyen şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden D.E., Letgo adlı e-ticaret sitesinde motosiklet ilanı gördü ve ilanı veren Z.Y. ile telefonla görüşüp 14 bin 500 TL'ye anlaştı. D.E., Z.Y'ye geri kalanı motosikleti teslim alınca vermek üzere 4 bin 455 TL para gönderdi. Motosiklet kendisine gönderilmeyince dolandırıldığını anlayan alıcı, şikayetçi oldu. Z.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Z.Y., mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN