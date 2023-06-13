İnternetten sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

KAYSERİ'de internette ikinci el ürünleri satan kişiler ile irtibata geçip, sahte dekontla ürünleri alarak 190 bin 450 TL dolandırıcılık yapan G.S.P. (27), operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten cep telefonu, bilgisayar gibi ürünlerini satışa çıkartan kişiler ile irtibata geçip, buluştuktan sonra sahte dekontlarla ürünleri alarak G.S.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. G.S.P.'nin aynı yöntem ile 15 kişinin 190 bin 450 TL'sini dolandırdığını tespit eden polis, belirlenen adrese operasyon yaptı. Gözaltına alınan G.S.P., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.