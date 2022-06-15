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İnternetten öğrenerek yaptığı kuluçka makinesiyle kümes hayvanı üretiyor

AA - Elif Sarıhan - Güncel
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İnternetten öğrenerek yaptığı kuluçka makinesiyle kümes hayvanı üretiyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Osman Esen, internetten öğrenerek yaptığı kuluçka makinesiyle hindi, tavuk, bıldırcın ve ördek üretmeye başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Osman Esen, internetten öğrenerek yaptığı kuluçka makinesiyle hindi, tavuk, bıldırcın ve ördek üretmeye başladı.

Kozcağız köyünde ikamet eden 54 yaşındaki Esen, kuluçka makinesi yapmak için internette araştırma yaptı.

Araştırmaları doğrultusunda harekete geçen Esen, dışını MDF ile yaptığı kuluçka makinesine raflar yerleştirdi.

Esen, kuluçka makinesini 3 günde tamamlayarak, hindi, tavuk, bıldırcın ve ördek üretmeye başladı.

Elde ettiği yavruların bir kısmını satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Esen, bir kısmını da eşe dosta hediye ediyor.

Osman Esen, AA muhabirine, çocukluğundan beri bir şeyler icat etmeye meraklı olduğunu söyledi.

İnternetten öğrenerek yaptığı kuluçka makinesiyle hindi, tavuk, bıldırcın ve ördek üretmeye başladığını aktaran Esen, elde ettiği yavruların bir kısmını sattığını, bir kısmına da çevresinden isteyenlere hediye ettiğini kaydetti.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

Osman Esen Bolu Güncel Haberler

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