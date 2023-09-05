İnternetten elektronik eşya satanlara sahte altın dolandırıcılığı

KAYSERİ'de, internetten elektronik eşya satan 24 kişiyi, aldığı ürünlerin karşılığında sahte altın vererek toplam 430 bin TL dolandıran M.K. (26), yakalandı.

M.K., internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolu gibi elektronik eşya satanları arayıp, ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. M.K., anlaşıp buluştuğu kişilere ürün karşılığında sahte altın verdi. Dolandırıldığını anlayanlar, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi tespit edip, adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. 'Dolandırıcılık', 'Güveni kötüye kullanma' ve 'Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçlarını işleyen M.K.'nin, 24 kişiyi toplam 430 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.