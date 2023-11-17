İnternetten araç satışı dolandırıcılığı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden başkasına ait aracı kendi aracıymış gibi göstererek satan şüpheli hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

CEMİL MURAT BUDAK/SERDAR AÇIL - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemi kullanarak internetten satışa konulan başkasına ait aracı kendi aracıymış gibi göstererek sattığı öne sürülen şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, İzmir'de yaşayan Bülent S, bir internet sitesinde gördüğü ikinci el otomobil ilanında yazan telefon numarasını aradı. Kendini Hasan olarak tanıtan kişi, aracı borcuna karşılık alıp ilana koyduğunu fiyatı da bu yüzden ucuz tuttuğunu söyledi.

Telefondaki pazarlığın ardından kendisini Hasan olarak tanıtan kişi, "Ciddi alıcaysan otobüs biletinin fotoğrafını at. Ben de aracı ilandan kaldırayım." dedi. Bunun üzerine Bülent S. de aracın tramer kaydına baktırmak için ilandaki aracın ruhsatını talep etti.

Bülent S'nin Ankara'ya gelmek için aldığı otobüs biletinin fotoğrafını atması üzerine kendini Hasan olarak tanıtan kişi ilanı yayından kaldırdı.

Otobüsle Ankara'ya gelen Bülent S. yolda kendini Hasan olarak tanıtan kişiyi aradı ve şehre yaklaştığını söyledi. Hasan, Bülent S'ye "Telefon numaranı ortağıma verdim, indiğinde seni arayacak." ifadesini kullandı.

Bülent S'yi AŞTİ'de kahvaltı yaparken, kendisini Hasan'ın ortağı olarak tanıtan Kemal adındaki kişi aradı. Kemal, mağdur Bülent S'ye "İzmit'teyim. Sana konum atacağım, araç sahibi orada, yanına gidersin." dedi.

Bülent S, kendisine gönderilen konuma gitmek üzere AŞTİ'den metroya binerek Ostim durağında indi.

Vergi borcu ve trafik cezasını da ödedi

Dolandırıcılık zanlıları aynı anda Erdal Ş'yi de arayarak, satışa çıkardığı aracı almak istediklerini ancak şehir dışında olduklarını, bir arkadaşlarını göndereceklerini iletti. Şüpheliler, Erdal Ş'den aracın ruhsatını da talep etti.

Bunun üzerine araç sahibi Erdal Ş, müşteriyle buluşmak üzere Ostim metro durağına gitti. Bülent S. ile Erdal Ş, Ostim metro durağında buluşarak satışa konu aracı ekspertize götürdü. O sıra kendisini Kemal olarak tanıtan kişi, Bülent S'yi arayarak, bir sıkıntı olup olmadığını sordu. Bülent S, bir sorun olmadığını, ekspertizin ardından notere gideceklerini söyledi.

Bir süre sonra kendisini Hasan olarak tanıtan kişi de Bülent S'yi arayarak, Fatih Bora K. adına olan IBAN'ı telefonuna yolladığını, parayı o hesaba göndermesi gerektiğini, araç sahibinin de haberi olduğunu belirtti. Zanlılar, bir müddet sonra da Erdal Ş'yi arayarak parayı hesabına yatıracaklarını söyleyerek IBAN istedi.

Bülent S. ile Erdal Ş. aracın satış işlemi için Yakacık Mahallesi'nde bir notere geçti. Bülent S. burada aracın vergi borcu ile trafik cezasını ödedi. Noterdeki memurun ödemeyi yapıp yapmadığını sorması üzerine Bülent S, kendini Hasan olarak tanıtan kişinin verdiği IBAN adresine 535 bin lira gönderdi.

Devir işlemleri sırasında Erdal Ş, "Paranın hesaba geçmediğini, onay beklediğini" kaydetti. Bunun üzerine kuşkulanan Bülent S, daha önceden kendilerini Hasan ve Kemal olarak tanıtan kişilerin telefonlarını aradı. Her iki telefonun da servis dışı olduğunu gören Bülent S, noterdeki görevlilere "Bunlar benim paramı aldı, aracın satışını vermiyorlar." dedi. Araç sahibi Erdal Ş. ise "Bana para atmadın ki aracın satışını nasıl vereyim." ifadesini kullandı. Dolandırıldığını anlayan Bülent S, polise şikayetçi oldu.

10 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, para transferinin gerçekleştiği hesabın sahibi olan şüpheli Fatih Bora K. ifadesinde, olayda adı geçen kişileri tanımadığını, şoför olduğunu, iş bulabilmek için söz konusu internet sitesine kendisinin de zaman zaman ilan verdiğini öne sürdü.

Zanlı, "Olayın yaşandığı gün iletişim bilgilerini bilmediğim, isminin Gürkan olduğunu söyleyen kişi bana ulaşarak bir iş olduğunu söyledi ve buluştuk. Şahıs buluşma esnasında telefonumu alarak 'Senin e-Devlet ve sabıka kaydını inceleyim, işe öyle alacağım.' dedi. Yaklaşık yarım saat telefonum bu kişide kaldı. O an banka hesabımı kontrol etmedim. Bir süre sonra hesabımdan para giriş çıkışı olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Bülent S. ve Erdal Ş'nin müşteki olduğu iddianamede, Fatih Bora K'nin internet sitesinde sahte hesap açarak Erdal Ş'ye ait satış ilanını kopyalayarak iletişim bilgilerini değiştirip tekrar yayınladığı ve "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.