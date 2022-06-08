İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi - Haberler

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İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi

Demirören Haber Ajansı - Tolga Yıldırım - Güncel
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İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, internetten çok ucuza satılan güneş koruyucu ürünlere dikkati çekerek, "Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, internetten çok ucuza satılan güneş koruyucu ürünlere dikkati çekerek, "Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

Havanın ısınmasıyla cildini güneşten korumak isteyenlerin koruyucu ürünlere ilgisi arttı. Güneş koruyucu krem ve kozmetik ürünlerindeki fiyat artışı, tüketicileri özellikle online alışverişe yöneltti. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, alışveriş sitelerinde 'indirim' duyurusuyla ucuza satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Erçin, bazı ilanlarda ürünün fiyatından çok ucuza satışa sunulduğuna dikkati çekti.

ŞÜPHELENDİREN UCUZLUK

İnternet ortamında merdiven altı ürün satışına sıkça rastlandığını vurgulayan Erçin, fiyatından çok ucuza satılan ürünü almayı tercih edenlerin, satıcıyı araştırması gerektiğini dile getirdi. Erçin, güneşten koruyucu ürün almak isteyenlere eczaneleri, yetkili satış mağazalarını ya da güvenilir siteleri tercih etmelerini önerdi.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ

Sahte ürün kullanımının sağlığı olumsuz etkilediğine değinen Erçin, şunları söyledi:

"Yazın gelmesiyle güneş koruyucu ürünlere talep arttı. Cilt sağlığı için güneş koruyucular sık kullanılıyor. Güneş kremleri güvenilir yerlerden alınmalı. İnternette sahte ürüne çok sık rastlanıyor. Güvenli olmayan merdiven altı ürünler; cilt sağlığının bozulmasına, yoğun kullanımı kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilir."


Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Güncel

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