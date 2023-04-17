İnternette 'asırlık', 'el yazması' Kuran-ı Kerim 9 milyon 600 bin lira

İNTERNETTE tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen Kur'an-ı Kerimler, 'asırlık', 'koleksiyonluk', 'dededen kalma' notuyla satışa sunuluyor. Yüzlerce ilanın yer aldığı sitede, Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi bulunduğu belirtilen 'asırlık' ve 'el yazması' Kur'an-ı Kerim içinse 9 milyon 600 bin lira fiyat biçildi. Zehra Uslu, Kur'an-ı Kerim'in kendilerine anneannesinin dedesinden kaldığını ve en 150 yıllık olduğunu söyledi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen Kur'an-ı Kerimlerin satışı için oluşturulan internet ilanlarında 'asırlık', 'koleksiyonluk', 'dededen kalma' gibi ifadelerin yanı sıra Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi'ne sahip olduğu gibi bilgiler yer alıyor. Elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı sitede, 'asırlık', 'el yazması' başlıkları altında çok sayıda ilan bulunuyor.

Eserlerin belgelerinin mutlaka istenmediği gerektiğini vurgulayan Gündüz, "İnternet ortamında Kur'an'ı Kerim satışı yapılıyor. 'El yazması, altın varaklı, tarihi' gibi ifadeler ile satılıyor. Bunların ne kadar gerçek ve tarihi; tam olarak bilinmeli. Orijinal olduğu belirtilen eserin belgesi istenmeli. Müze müdürlüklerinde satış ve belgelendirme işlemi yapılmalı. Dolandırıcılık olaylarına karşı satın almak isteyenler kapora, ön ödeme yapmasın. Belgesi bulunmayan eserlerin satışı gerçekleşirse, bu yasak alışveriş nedeniyle hukuki suç işlenir" diye konuştu.