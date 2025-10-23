Haberler

İnternet Üzerinden Dolandırıcılığa 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'da internetten cep telefonu satışı yaparken dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanık Ç.D., 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da internet üzerinden cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ç.D. ve müşteki E.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ö'nün internet sitesinde cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık Ç.D'nin, kendi banka hesabına 4 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ö. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, Ç.D'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ö. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık Ç.D'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

