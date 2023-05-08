İnternet Sitesi Sahteciliği Operasyonu: 49 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli 40 ilde farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı.

ŞÜPHELİLERDEN 49'U TUTUKLANDI

İzmir merkezli 40 ilde farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı. Diğer şüphelilerden 12'si elektronik kelepçe takılarak ev hapsi, 17'si adli kontrol şartıyla ve 7 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 135 şüpheli ise polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. İZMİR,