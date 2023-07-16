İnternet Sitesi Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elektronik eşya satışı yapan bir internet sitesiyle ilgili gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet sitesinin cep telefonu, elektronik eşya gibi ürünler almak isteyenlere siparişlerini göndermeyerek, vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elektronik eşya satışı yapan bir internet sitesiyle ilgili gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet sitesinin cep telefonu, elektronik eşya gibi ürünler almak isteyenlere siparişlerini göndermeyerek, vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden elektronik eşya satışı yapan bir siteyle ilgili gelen ihbarı değerlendirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, satın alınan elektronik eşyaların gönderilmeyerek vatandaşların mağdur edildiğini tespit etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul Güncel Haberler