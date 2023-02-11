İnternet sitesi aracılığıyla depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturuyorlar Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki afetzedeleri evlerinde misafir etmek isteyen Trabzonlu hayırseverler tarafından internet sitesi oluşturuldu. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki afetzedeleri evlerinde misafir etmek isteyen Trabzonlu hayırseverler tarafından internet sitesi oluşturuldu. Evleri hasar gören veya yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye genelinde çeşitli kampanyalar yürütülüyor. "Evim Evindir Projesi" kapsamında oluşturulan "www.evimevindir.com" internet sitesinin yöneticilerinden Hasan Sefa Zabunoğlu, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye'yi derinden etkileyen deprem dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Zabunoğlu, felaketten sonra evini depremden etkilenenlere açmak isteyen ev sahipleri ile depremzedeleri buluşturan "www.evimevindir.com" internet sitesini hayata geçirdiklerini söyledi. Site üzerinden verilen ilanlar sayesinde depremzedelerle evlerini onlara açmak isteyen hayırseverlerin aynı platformda buluştuğunu ifade eden Zabunoğlu, "İnternet sitesi aracılığıyla 55'ten fazla aile ile 450'ye yakın kişi evlere yerleştirildi. İki günde 400 binden fazla kişi siteye ulaştı. Projeye yurdun dört bir yanından ulaşan insanların dayanışma duygusuyla destek vermesi neticesiyle birçok depremzede sıcak yuvaya kavuştu." diye konuştu. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Allah Güncel Haberler

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