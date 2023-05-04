İnternet sitelerinin sahtelerini açarak 180 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 180 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açarak çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları ileri sürülen 180 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirilme veya yayma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi.

Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların, yine farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği de belirtildi.