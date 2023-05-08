İnternet Sitelerinin Sahteleri ile 3 Milyar Lira Dolandırdılar

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adlı operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 220'ye yükseldi.

İZMİR merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adlı operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açıp çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 220'ye yükseldi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, 4 Mayıs'ta eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında bugüne kadar toplam 220 şüpheli yakalandı, 46 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, İzmir'de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açıp dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.