İnternet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama ANTALYA'da, polis ekiplerince yapılan denetimde bir internet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. ANTALYA'da, polis ekiplerince yapılan denetimde bir internet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretip, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, 11 Ağustos günü 'Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları' denetimi kapsamında Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan internet kafede denetim yaptı. 160 LİTRE ALKOL VE 60 ŞİŞE Kafede yapılan denetimde mutfak kısmında boş içki şişelerinin yanı sıra buzdolabında birçok farklı boyutta içki olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı aramada 60 şişe içerisinde kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen 160 litre içki ve 29 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirildi. TUTUKLANDI Olayla ilgili hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılan ve gözaltına alınan H.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Güncel Haberler

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