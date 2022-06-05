İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı

ADANA'da çaldıkları internet kablolarını sokakta taşıyan 2 şüpheli, mahallelinin bağırmasıyla kaçtı.

ADANA'da çaldıkları internet kablolarını sokakta taşıyan 2 şüpheli, mahallelinin bağırmasıyla kaçtı. Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi, bir iletişim firmasına ait internet kablolarını kestikten sonra sararak toplamaya başladı. Hırsızların seslerine uyanan bir kişi, "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırarak sokağa çıkınca, şüpheliler kaçmaya başladı. Otomobiline binen mahalleli, şüphelilerin peşinden gitti. Şüpheliler çaldıkları kabloyu yere bırakarak, motosikletle kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Yüregir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title