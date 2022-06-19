Internet Explorer için mezar taşı yapıldı: Sosyal medya yıkıldı

Microsoft yalnızca birkaç gün önce Windows sistemler için Internet Explorer desteğini iptal etti. Kullanıcılarını tamamen yeni Edge'e yönlendiren Microsoft, yine de bazı hayranlarını durduramıyor. Güney Kore'de Internet Explorer için hazırlanan mezar taşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Internet Explorer'ın mezar taşı için 330 dolar harcadı

Windows'un efsane tarayıcısı, 15 Haziran tarihinden itibaren güvenlik güncellemeleri almayı bıraktı ve Microsoft, önümüzdeki birkaç ay içinde tüm IE sürümlerini Edge'e yönlendirecek. Bu geçiş tamamlandıktan sonra ise Windows güncellemesi aracılığıyla Internet Explorer tamamen durdurulacak.

Bir devrin sonu: Internet Explorer için beklenen gün geldi çattı!

Internet Explorer'ın ilk halka açık sürümünün 27 yıl önce yayınlandığı göz önüne alındığında, desteğin iptal edilmesi teknoloji dünyası için oldukça önemli. Bundan dolayı da tarayıcının bazı kullanıcılar tarafından unutulmadığı görülüyor.

Internet Explorer için hazırlanan sahte bir mezar taşı Güney Kore'de popüler oldu. 27 yaşındaki tarayıcının mezar taşına işlenen açıklamada, "Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'un haberine göre mezar taşı, yaklaşık 330 dolar harcayan Güney Koreli yazılımcı Jung Ki-young tarafından yapıldı. 17 Ağustos 1995 – 15 Haziran 2022 tarihlerini de taşın üzerine işlemeyi ihmal etmeyen Ki-young, mezar taşını Güney Kore'deki bir kafenin önüne dikti.

Kafenin sahibi Reuters'a verdiği demeçte şunları söyledi:

Baş belasıydı ama ben buna aşk-nefret ilişkisi derdim, çünkü Explorer'ın kendisi bir zamanlar bir çağa hükmediyordu. Explorer'a teşekkür etmemin bir başka nedeni de bu, şimdi dünya çapında bir şaka yapmama izin verdi. Gittiğine pişmanım ama unutmayacağım.

Internet Explorer'ın tercih edilme oranının pazarda çok düşük seviyeye gerilediğini belirtmek gerekiyor. Tarayıcı istatistikleri tüm pazarın sadece yüzde 0,50'sinin IE kullandığını söylüyor. Edge, hem Windows 10 hem de Windows 11'de varsayılan tarayıcı olduğu için bu kadar düşük kalmasını doğal buluyoruz.

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