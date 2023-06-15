İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Gözaltı

İzmir'de internet üzerinden ürün ilanı satışı ya da araç sigortası vaadi ile kapora alıp, birçok kişiyi mağdur edip, milyonlarca lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün ilanları verip, müşterilerden kapora alıp, teslimat yapmayarak milyonlarca lira haksız kazanç eden ve yine internet üzerinden ucuz araç sigortası vaadi ile kapora alıp, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 24 kişinin 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarını işledikleri belirlendi. Harekete geçen polis, dün sabah operasyon ile 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada; 1 milyon lira değerinde altın ile 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin paraları karton kutuda gizledikleri, paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdüğü bildirildi.