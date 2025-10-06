İnternet Bağımlılığını Yenen Genç: YEDAM ile Hayatına Yeni Bir Sayfa Açtı

Muş'ta günde yaklaşık 14 saat internette vakit geçiren 27 yaşındaki M.Ö, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde sanal alemde harcadığı süreyi kısalttı.

Hasköy ilçesinde yaşayan ve son 5 yıldır günde yaklaşık 14 saat internet kullanan M.Ö, 2 yıl önce ailesinin desteğiyle Muş YEDAM'a başvurdu.

Burada görevli uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaya başlayan M.Ö, bu sayede internet kullanımını kontrol altına alarak 4 saate kadar düşürdü.

Sanal alemde uzun süre vakit geçirdiği dönemde uyku düzeni bozulan, sosyal hayattan uzaklaşan, aile ve arkadaşlarıyla iletişimini koparan M.Ö, YEDAM sayesinde hayatına yeni sayfa açtı.

İnternet kullanımını kontrol altına almanın mutluluğunu yaşayan M.Ö, artık zamanını daha verimli kullanıyor, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Önceden sosyal medyada uzun süre vakit harcayan, internette oyun oynayan M.Ö, AA muhabirine, internet bağımlılığının hayatında olumsuzluklara yol açtığını söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır akıllı telefon kullandığını anlatan M.Ö, şöyle konuştu:

"Özellikle son 5 yılda internet, hayatımın neredeyse tamamını kaplamıştı. Günde 14 saate varan internet kullanımım vardı. Uyku düzenim bozulmuştu, sosyal hayatımdan uzaklaşmıştım, ailemle ve arkadaşlarımla iletişimim neredeyse kopma noktasına gelmişti. Bir süre sonra bunun bir bağımlılığa dönüştüğünü ben de fark ettim ama tek başıma baş edemedim. Bu süreçte ailem bana en büyük desteği verdi. Onlar da durumumu gördü ve çözüm arayışına girdi. Muş YEDAM'a başvurmam konusunda beni yönlendirdiler. O gün hayatımın dönüm noktalarından biriydi.

"Hayatımın kontrolünü yeniden elime almak, bana öz güven verdi"

Yaklaşık 2 yıldır YEDAM'dan danışmanlık hizmeti aldığını belirten M.Ö, "Uzman psikologlarla yaptığımız görüşmeler, ailemle katıldığımız bilgilendirme çalışmaları bana çok şey kattı. İnternet kullanımımı günde 14 saatlerden 4 saatlere kadar düşürdüm. Bu küçücük gibi görünen rakam, aslında benim için çok büyük bir başarı." dedi.

YEDAM sayesinde internet bağımlılığını kontrol altına aldığına ve kendini tanımaya başladığına dikkati çeken M.Ö, "Zamanımı daha verimli kullanmayı öğrendim. Artık kitap okuyabiliyorum, ailemle vakit geçirebiliyorum, arkadaşlarımla yeniden bağ kurabiliyorum. Hayatın aslında sadece ekranlardan ibaret olmadığını yeniden fark ettim. Hayatımın kontrolünü yeniden elime almak, bana öz güven verdi." ifadelerini kullandı.

Çocuklarında, yakınlarında bu tür durumla karşılaşan ailelerin bunu görmezden gelmemeleri gerektiğini vurgulayan M.Ö, şunları söyledi:

"İnternet bağımlılığı, alkol ya da sigara kadar ciddi bir sorun ama çaresiz değilsiniz. YEDAM, ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriyor. Sadece bağımlı olan kişiye değil aileye de destek oluyorlar. Ben bunu yaşayarak gördüm. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. YEDAM sayesinde bağımlılığımla mücadele etmeyi öğrendim. İnterneti hayatımdan tamamen çıkarmak değil onu kontrol altına almak çok değerli bir kazanım oldu. Artık teknolojiyi ben yönetiyorum, teknoloji beni değil. Bu süreçte yanımda olan aileme, bana yol gösteren YEDAM uzmanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."