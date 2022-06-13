Intel, VLSI Sempozyumunda teknoloji şovu yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Intel, VLSI Sempozyumunda teknoloji şovu yapacak

Shiftdelete - Güncel
 - Güncelleme:
Intel, VLSI Sempozyumunda teknoloji şovu yapacak

Intel, 13-17 Haziran arasında gerçekleştirilecek VLSI Sempozyumu için hazırladığı 13 makelesinin detaylarını açıkladı.

Çip üreticileri, bugün gerçekleştirilecek VLSI (Very Large Scale Integration) Sempozyumu için son hazırlıklarını tamamladı. Intel, VLSI Sempozyumu çip tasarımı konferansında geliştirdiği teknolojileri içeren 13 makale ile ilgili ayrıntı paylaştı.

Intel, VLSI Sempozyumu ile yeni teknolojilerini tanıtacak

VLSI Sempozyumu, her yıl düzenli olarak IEEE tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yıl 13-17 Haziran tarihleri arasında Honolulu Hawaii'de gerçekleştirilecek etkinlik, şimdiden teknoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı başardı.

3nm işlemciler geliyor: Apple M2 Pro detayları sızdırıldı

Teknoloji geliştirme, labarotuvar ve tasarım mühendisliği ekipleriyle katılım gösteren Intel, konu başlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. CMOS FinFET teknolojisi, RISC-V mimarili işlemci ve p-tipi WSe2 gibi alanlarda sunum yapılacak.

Intel, açık kaynaklı olan RISC-V mimarisine yaptığı yatırımları artırdı. 8 çekirdekli RISC-V işlemci geliştirdiğini açıklayan şirket, üretim için CNM (Compute Near Memory) tekniğini kullanacağını duyurdu.

Intel yöneticilerinden Raja Koduri, "2030 yılı için iş gücünü oluşturma: Harika öğrenciler nasıl şirkete dahil edilir ve onlara ne öğretilir? başlıklı sunum ile karşınızda olacağım." ifadelerine yer verdi.

Şirket, Intel 4 süreci adını verdiği teknoloji sayesinde yüksek performanslı Logic Library (mantık kütüphanesi) alanında iki kat azalma gözlemlediklerini duyurdu. Süreç akışını basitleştirmek için yoğun ultraviyole kullanan şirket, geliştirdiği teknolojileri yeni nesil işlemcilerinde kullanacak.

Analistler, Intel'in Apple ve AMD ile rekabet edebilmesi için daha fazla ar-ge yatırımı yapması gerektiğini belirtiyor. Görünüşe göre Intel, 13. nesil işlemcileriyle rekabeti tekrar alevlendirecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel

Münir Karaloğlu Hawaii Intel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title