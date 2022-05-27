Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak - Haberler

Intel, 13. Nesil işlemci ailesi için yol haritasını belirlemiş olabilir. Intel Raptor Lake modellerinin, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacağı bildirildi. Bu, AMD Ryzen 7000'in lansmanından hemen sonrasına denk gelmesiyle dikkat çekiyor.

Intel 13. Nesil Raptor Lake özellikleri

Intel Raptor Lake performansı son sızıntılarda daha fazla ön plana çıkmaya başladı. 5.8 GHz'lik saat hızına ulaştığı belirtilen Raptor Lake'in, "yeni zirveleri test etmesi" ise hayal olmayacak gibi görünüyor. Hız aşırtma konusunda AMD'nin yolundan giden Intel, işlemcilerin daha yüksek saat hızlarına ulaşmasına kapı aralayabilir.

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Yeni modellerin, 12. Nesil serisi ile oldukça benzer bir yol haritasına yer vereceği belirtildi. Bu nedenle K serisi işlemcilerin ilk piyasaya sürülenler arasında olması muhtemel görünüyor. Ayrıca 13. Nesil ailesinin, yalnızca DDR5 destekleyen AMD Zen 4'ün (veya Ryzen 7000 modelleri) aksine, hem DDR4 hem de DDR5 belleklerini destekleyeceği aktarıldı.

Bildiğimiz kadarıyla 13. Nesil Raptor Lake, mevcut anakartların yanı sıra yeni üst düzey Z790 platformunu da destekleyecek. Söylentiler, H770 ve B760 da dahil olmak üzere yeni anakart serisi olarak 700'ün de gelecek yıl piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan sızıntılara göre yeni nesil işlemciler, Alder Lake'de gördüğümüz karma tasarımı devam ettirecek. Intel 7 işlem node'unu temel alacak 13. Nesil modeller, çekirdek sayısında da artış yaşayacak. İddialara göre maksimum 24 çekirdek (8 performans, 16 verimlilik) ve 32 iş parçacığına sahip olacak.

Raptor Lake modellerine ek olarak, Ekim lansmanı sırasında sunuculara hitap edecek Sapphire Rapids işlemcilerinin de tanıtılacağı iddia edildi. Yeni sunucu CPU'larda ise 56 çekirdek,112 PCIe Gen 5 hattı, 8 adede kadar DDR5 bellek ve muhtemelen çift soketli anakart desteği yer alabilir.

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