Intel'in yeni GPU'su Arc A380 performansı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Çinli perakende satış sitesinde listelenen Intel Arc A380, performans testi sonuçlarıyla gündeme geldi. Nvidia ve AMD ile karşılaştırılan sonuçlar, kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Intel Arc A380 performansı beklentileri karşılayamadı

Intel, Arc A380 tanıtımında rakibi AMD'nin Radeon RX 6400 modelinden daha iyi sonuç elde ettiklerini iddia etmişti. Ancak League of Legends, PUBG, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler AAA oyunlarıyla yapılan testlerde Arc A380 beklentileri karşılayamadı.

Fatura cep yakacak: GeForce RTX 40 serisinin güç tüketimi sızdı

Intel Arc A380 modeli, 4K çözünürlükte ve maksimum grafik ayarlarında yapılan League of Legends oyununu 135 FPS ile tamamladı. Radeon RX 6400 modeli 180 FPS, yaklaşık 3 yıl önce tanıtılan GTX 1650 ise 172 FPS sundu. Test sonuçlarına göre RX 6400, Intel'in Arc A380'ine yaklaşık yüzde 25 fark attı.

Radeon RX 6400, Forza Horizon 5'te Intel Arc A380'den yüzde 24 daha iyi performans ile karşımıza çıktı. Intel Arc A380, Grand Theft Auto V sonuçlarında ise hem RX 6400 hem de GTX 1650 modelinden yüzde 20 daha yavaş.

Intel, geçtiğimiz günlerde web sitesinde yaptığı güncellemeyle Arc A380 referans özelliklerini değiştirdi. Lansmanda belleği 16 Gbps olarak tanıtılan Arc A380 modeli, şirketin web sitesinde 15.5Gbps olarak güncellendi.

Intel Arc A380 modelinde Ray Tracing, DX12 Ultimate ve Vulkan 1.3 desteği mevcut. Bununla birlikte, Adaptive Sync ve Xe Display Engine teknolojisi de yer alıyor. Intel, yeni modelinde dört adet 4K 120Hz HDR ekran veya iki adet 8K 60Hz ekran kullanılabileceğini açıkladı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel