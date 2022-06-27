Intel'in yeni ekran kartları NVIDIA'ya fark attı!

Intel, uzun bir süredir hem dahili hem de harici grafik arabirimleri üzerinde çalışıyor. Yaptığı yatırımlar ise nihayet sonuç vermeye başladı. Öyle ki 7 serisi Intel Arc A770M ve A730M, performans testlerinde RTX 3050Ti ve RTX 3060 ekran kartlarını geride bıraktı.

Intel Arc A770M ve A730M performans testinde boy gösterdi!

Intel, Arc 3, Arc 5 ve Arc 7 isimli 3 seri üzerinden yeni ekran kartlarını tanıtacak. Aslında bu isimlendirmeyi şirketin işlemci modelleri olan i3, i5 ve i7 gibi düşünebiliriz. Geçtiğimiz hafta içerisinde ise Arc A380 ekran kartı bir performans testine girmiş, fakat Intel'in iddia ettiği gibi AMD RX 6400'den daha iyi bir sonuç sergileyememişti.

Şimdi ise Intel Arc 7 serisi ekran kartlarından A770M ve A730M performans testine girdi. Bu seferki rakipleri ise çok daha dişli ve oyuncuların en çok tercih ettiği RTX 3050 Ti ile RTX 3060 oldu. Üstelik bu sefer ortaya çıkan sonuçlar bekleyenlerin yüzünü güldürdü.

Intel'in yeni GPU'su Arc A380 performansı belli oldu

17 oyunu içeren testi detaylıca incelediğimizde, Arc A730M modelinin 12'sinde yüzde 5 ila 30 arası daha önce olduğunu, 5 tanesinde ise yüzde 2 ila 20 arası geride olduğunu görüyoruz. Bunu da ortalamaya vuracak olursak toplamda yüzde 13 civarı bir farkla daha iyi performans vermeyi başarıyor.

Arc A770M ise biraz daha güçlü bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Rakibi ise RTX 3060. Yine aynı oyunlar üzerinde yapılan teste göre Intel, 10 oyunda yüzde 28'e varan daha iyi sonuçlar verirken, yalnızca 2 oyunda yüzde 10'a varan bir geri düşüş yaşıyor. Bu cihazların genel ortalamasına baktığımızda ise arada yüzde 12'lik bir fark olduğunu görüyoruz.

Yani Intel, hem giriş hem de orta segmentte NVIDIA'nın ekran kartlarına fark atarak geçmeyi başardı. Tabii aynı durumu serinin diğer üyeleri için söyleyemeyebiliriz. Zira Arc 5'ler de Arc 3'ler gibi iddiaların gerisinde kalabilir. Fakat Arc 7'ler kesinlikle övgüyü hak edecek performansı ortaya koymayı başardı.

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