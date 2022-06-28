Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü!

Önümüzdeki sonbaharda duyurulması beklenen Intel 13. nesil Raptor Lake ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Raptor Lake'in resmi açıklamasına az bir zaman kalmışken, Core i9-13900K modelinin mühendislik örneği internette satışa çıkarıldı.

Intel Core i9-13900K Raptor Lake ikinci el oldu

Yeni Raptor Lake serisi, Intel 7 işlem düğümü üzerine inşa edilen son seri olacak. Geçtiğimiz gün Core i9-13900K için ortaya çıkan performans sonuçları, 13. neslin bir önceki modele göre (Core i9-12900K) neredeyse yüzde 20 oranında daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

Intel'in yeni işlemci ailesinin donanım özellikleri hakkında da bazı sızıntılar gelmişti. Şirketin, 13. nesil işlemcilerde daha yüksek CPU saat hızı elde edilebilmesi için termal boşluk bırakacağı iddia edilmişti. İnternete düşen mühendislik örneği ise böyle bir boşluğun olmadığını ortaya koydu.

13. nesil Intel Raptor Lake performans testinde!

Karaborsadan Intel Core i9-13900K aldığını iddia eden Çinli bir kullanıcı, işlemcinin teknik detaylarını da paylaştı. CPU-Z programıyla yapılan teste göre işlemci, 8 performans çekirdeğine (Raptor Cove) ve 16 verimlilik çekirdeğine (Gracemont) sahip.

Kullanıcı ayrıca Asus Z690 ROG Apex anakartına bağladığını ve başarıyla hız aşırtma yaptığını iddia etti. Fakat CPU-Z programında birçok önemli özellik kapalı tutulmuş, bundan dolayı karaborsada satılan işlemcinin gerçekten Raptor Lake olup olmadığını bilmiyoruz.

Çinli kullanıcı, Intel Core i9-13900K için 2850 yuan (424 dolar) civarında bir ödeme yaptığını söyledi. Ancak bu rakam, Intel'in belirleyeceği fiyat etiketinin oldukça altında. Karaborsadan alınan ürünün bir mühendislik örneği olsa da, fiyatının 550 dolardan ucuz olması muhtemel değil.

Ekim ayında piyasaya çıkmadan önce Raptor Lake'in birçok anlamda yenilik sunacağını düşünüyoruz. Ancak yine de kesin sonuçları görmek için erken duruyor.

Peki siz Intel 13. nesil işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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