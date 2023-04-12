Institut Français Türkiye, 2023 Çeviri Ödülü'nü Tahsin Saraç anısına düzenliyor

Institut Français Türkiye tarafından düzenlenen "Fransızca Çeviri Ödülü", bu yıl Fransız edebiyatından önemli eserleri Türkçeye kazandıran şair, öğretmen ve çevirmen Tahsin Saraç anısına verilecek.

Institut Français Türkiye tarafından düzenlenen "Fransızca Çeviri Ödülü", bu yıl Fransız edebiyatından önemli eserleri Türkçeye kazandıran şair, öğretmen ve çevirmen Tahsin Saraç anısına verilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla verilen ödüller için, 17 Nisan 2021-30 Mart 2023'te yayımlanmış çeviri eserlerle 10 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ankara Fransızca Öğretmenleri Derneği iş birliğinde verilecek ödüllerde, "Genel" kategori ödülü 50 bin lira, "Genç Çevirmen Teşvik Ödülü" ise 30 bin lira olarak belirlendi.

Başkanlığını INALCO Türkçe Kürsüsü Başkanı ve Actes Sud Yayınevi Koleksiyon Müdürü Timour Muhidine'in yaptığı ödülün seçici kurulunda Doç. Dr Lale Özcan, Doç. Dr Zeynep Oral, Dr. Şilan Karadağ ve çevirmen Ayça Sezen yer alıyor.

Tahsin Saraç

Fransız edebiyatından çok sayıda eseri Türkçeye çeviren Tahsin Saraç, 1930'da Muş'ta doğdu.

Saraç, lise yıllarında Adana'da Fransızca öğrendi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümünü bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesinde Fransız dili ve edebiyatı ile fonoloji okudu.

İlk şiiri 1954'te Varlık dergisinde yayımlanan Saraç, 1980'lerden itibaren kendini sözlüklere adadı ve Türkçe-Fransızca sözlük yayımladı.

Çağdaş Fransız Şiiri kitabıyla 1964'te "Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü"nü kazanan yazar, 1968'de çeviri ve sözlük çalışmalarından dolayı Fransız hükümeti tarafından "Legion d'honneur" nişanına layık görüldü.

Fransız edebiyatından Ayme, Lorca, Giraudoux, Roussin, Sartre, R. Char, Malaparte, Julien, Petöfi, Dürremat ve Ady gibi birçok yazarın eserlerini tercüme eden Saraç, Türk şairlerinin eserlerini de Fransızcaya çevirdi.