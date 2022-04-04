"Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri"ne başvurular başladı - Haberler

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"Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri"ne başvurular başladı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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'Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri'ne başvurular başladı

Institut Français Türkiye tarafından ilki 2021'de verilen Fransızca Çeviri Ödülleri için başvurular alınmaya başladı.

Institut Français Türkiye tarafından ilki 2021'de verilen Fransızca Çeviri Ödülleri için başvurular alınmaya başladı.

Ödüller için beşeri ve sosyal bilimler ile deneme dalında 1 Ocak 2020- 30 Mart 2022 arasında yayımlanmış çeviri eserlerle başvuru yapılabilecek. Çeviri ödülleri, genel ve teşvik adı altında iki ayrı kategoride verilecek.

Genel kategoride seçilen eserin sahibi 30 bin lirayla ödüllendirilirken, jürinin önerisiyle Genç Çevirmen Teşvik Ödülü'ne layık görülen eser 15 bin liranın sahibi olacak.

Başkanlığını INALCO Türkçe Kürsüsü Başkanı ve Actes Sud Yayınevi Koleksiyon Müdürü Timour Muhidine'in yapacağı jüride, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Lale Özcan, Hacettepe Üniversitesi Çeviri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Oral, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve çevirmen Dr. Şilan Karadağ ve editör, çevirmen Ayça Sezen yer alacak.

Başvurular, 29 Nisan'da sona erecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Fransızca, Türkiye, 30 Mart, Ocak, Güncel, Haberler

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