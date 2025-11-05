Institut français Çeviri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Institut français Çeviri ödülü, Canan Özatalay ile Azade Aslan kazandı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre tören, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Institut français Türkiye Genel Müdürü Gilles Roulland ev sahipliğinde İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Institut français Türkiye'nin Vedat Günyol anısına verdiği, Genel Edebiyat kategorisindeki ödülü Jean-Baptiste Del Amo'nun "Adamın Oğlu" adlı romanını Can Yayınlarından Türkçeleştiren Canan Özatalay kazandı.

Çocuk Edebiyatı kategorisinde en iyi çeviri ödülü ise Jean Charles Berthier'nin "Şut ve Gol!" adlı eserini Günışığı Kitaplığından çeviren Azade Aslan'a verildi.

Onur ödülüne ise İsmail Yerguz layık görüldü.

Törene edebiyat, yayıncılık ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Nedret Öztokat Kılıçeri'nin yaptığı jüri, Hacettepe Üniversitesi Çeviri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Oral, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve çevirmen Dr. Şilan Karadağ Berber, çevirmen Ebru Erbaş ve çevirmen Mehmet Erkurt'tan oluştu.

Fransızca eserlerin Türk okura ulaştırılmasının yanında Fransız edebiyatıyla köprü kurmayı hedefleyen yazar ve çevirmenleri desteklemeyi amaçlayan ödüller için 3 kategoride 20 eserle başvuru yapıldı.