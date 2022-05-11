Instagram Yorum Kapatma Nasıl Yapılır?

İster yüksek takipçili olsun ister düşük takipçili olsun çoğu kişinin başvurduğu yöntemlerden birisi olan yorum kapatma özelliği bir hayli popüler. Kötü niyeti yorumları ve spam için yapılan Instagram yorumları kapatma için kullanılan bu yöntem, olumsuzlukların önüne geçebiliyor.

Peki Instagram gönderilerimizin altındaki yorumlar neden kapatılıyor? Yoksa yorumları kapatmak için bir uygulama mı gerekiyor? İşte yorumlarınızı kapatmanın en hızlı yolu! Detaylar haberimizin devamında…

Instagram takip isteği gönderilenler nasıl bulunur?

En hızlı şekilde Instagram yorum kapatma yolu

2017 yılından itibaren popüler sosyal medya uygulamasının getirdiği yorumları kapatma özelliği ile birlikte kullanıcılar kötü niyetli yorumlara karşı kullanılıyor. Facebook'un, yeni adıyla Meta'nın yıllarca önce satın aldığı Instagram, yeni güncellemeler ile içerik üreticilerini koruma altına alıyor.

Peki ya Instagram gönderilerinin yorum kapatma için kullandığı en hızlı yol hangisi?

Instagram uygulamanızı açın

Yorumlarını kapatmak istediğiniz gönderiye girin

Sağ üst kısımda bulunan üç noktaya basın

Yorum Yapmayı Kapat seçeceğine basın

Yaptığınız işlem sonucunda paylaşmış olduğunuz gönderiniz yorumlara kapatılacaktır. Peki ya gönderinizin yorumlarını tekrardan nasıl geri açabilirsiniz?

Yorumlarını açmak istediğiniz gönderinize geri dönün

Sağ üst kısımda bulunan üç noktaya basın

Yorum Yapmayı Aç kısmına basın

Bu yöntemle birlikte Instagram gönderilerinizde yorum yapma kapatma seçeceğinden sonra tekrardan yorum yapılmasını aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Peki ya sadece takip ettiğiniz kişilerin yorum yapmasını nasıl ayarlayabilirsiniz?

Yorumlarını kısıtlamak istediğiniz gönderinize girin

Sağ üst kısımda bulunan üç noktaya basın

Yorum Yapmayı Kapat kısmına basın

Ardınıdan fotoğraf beğenilerinizin altında çıkan Yorumlar kapalı. Kontrolleri gözden geçir kısmına basın

Çıkan seçenekler arasından Şu Kişilerin Yorumlarına İzin Ver kısmına basın

Çıkan seçenekler arasından herkes ayarını takip ettiğin kişiler olarak ayarlayın

Bu yol ile birlikte Instagram gönderilerinize sadece takip ettiğiniz kişiler yorum yapabilir. Gönderilerinizde sizin tercih ettiğiniz ayarlar nedir? Herkesin yorum yapabilmesi seçeceğini doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar ve ShiftDelete.Net Forum kısmında bekliyoruz.

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